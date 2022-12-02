أعلنت إدارة مرور الأقصر، إجراء تحويلات مرورية، لتنفيذ أعمال محور شمال الأقصر.

وأشارت إلى أنه ضمن تنفيذ أعمال محور شمال الأقصر، والمتضمن تنفيذ كوبري تقاطع المحور مع الطريق الزراعي الغربي، وكوبريين سطحيين لربط المحور مع الطريق الزراعي الغربي، فسيتم الغلق الكلي للطريق، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال اعتباراً من اليوم ولمدة 4 أشهر.

وأوضحت أنه بالنسبة لقائدي المركبات القادمين من محافظة قنا باتجاه محافظة الأقصر على الطريق الزراعي الغربي عقب تخطى كمين الرواجح، عليهم أن يسلكوا الطريق يميناً وفقاً للعلامات الإرشادية المرورية الموضحة على الطريق، مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب، ومنها إلى اتجاه طريق الإسعاف، لسلوك الطريق الزراعي مرةً أخرى، أما قائدي المركبات المتجهين إلى محافظة قنا، فعليهم اتباع العلامات الإرشادية المرورية الموضحة بالطريق من نقطة الإسعاف، مروراً بطريق ساحة الشيخ الطيب ومنها إلى الطريق الزراعى المتجه لمحافظة قنا.

وأكدت إدارة مرور الأقصر، قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وكذلك التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.