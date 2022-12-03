رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الأمم المتحدة لتقديم مبادرة للسلام في الشرق الأوسط

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى تقديم مبادرة للسلام في الشرق الأوسط، ووضعها على طاولة مجلس الأمن الدولي.

وقال اشتية إن الأمم المتحدة "مسؤولة عن إحقاق السلام على مستوى العالم، وكذلك لجم اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه من خلال تواجد مؤسسات الأمم المتحدة في مناطق التماس".

جاء ذلك خلال مشاركة اشتية، عبر تقنية الزوم، في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، اليوم الجمعة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وطالب اشتية بحسب بيان صدر عن مكتبه، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم العضوية الكاملة لفلسطين، والضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين، ومساءلتها الجدية على جرائمها التي شنتها ومارستها ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه "منذ بداية هذا العام قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 200 مواطن فلسطيني، واعتقل الآلاف، وتتوعد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بمزيد من التصعيد ضد الشعب والجغرافية والرواية الفلسطينية، بهدف رئيسي وهو تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس".

وقال إن "هذا الاحتلال يربح 50 مليار دولار سنويا من استخدامه للأراضي الفلسطينية، ولإنهائه يجب جعله احتلالا خاسرا وهي مسؤولية علينا، وعلى المجتمع الدولي ككل أيضا".

من جهة أخرى أكدت الرئاسة الفلسطينية أن "إعدام" جندي إسرائيلي لشاب فلسطيني في نابلس "جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وقالت الرئاسة في بيان إن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".

وأضافت أن "استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا".

وبحسب مصادر فلسطينية أطلق جندي إسرائيلي الرصاص الحي على شاب فلسطيني يبلغ (22 عاما) من نقطة الصفر، في بلدة حوارة جنوب نابلس ما أدى إلى استشهاده على الفور.

وأظهر فيديو توثيقي التقط من المكان، بأن الجندي الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على الشاب الفلسطيني بعد عراك بالأيدي بينهما.

واستشهد عشرة فلسطينيين وأصيب آخرون بالرصاص والاختناق منذ يوم الثلاثاء الماضي خلال مداهمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بدعوى استهداف مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.