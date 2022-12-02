رئيس جامعة سوهاج يكرم طلاب كلية العلوم لتصميمهم سيارة ذاتية الحركة وكاشف إشعاعات

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فريقا من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الفيزياء بكلية العلوم، والذين نجحوا من خلال مشاريع تخرجهم في تصميم روبوت ذكي "سيارة ذاتية الحركة"، يمكن استخدامها لاكتشاف التلوث الإشعاعي وقياس الجرعات الإشعاعية، وتصميم كاشف الإشعاعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية والدكتور حسين عبدالحافظ والدكتور زكريا عطية وكلاء الكلية والدكتور فايز الحصري الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، وذلك بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد عبد الخالق، بأفكار الطلاب الاستثنائية والفريدة من خلال مشاريع تخرجهم، والتي تبرهن على جدارتهم في مجال البحث العلمي، والذي شهد تطورا ملحوظا خلال الفترة الحالية، نظرا لما تشهده الجامعات المصرية من اهتمام ملموس من قبل القيادة السياسية وخاصة في مجال البحث العلمي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة، بهدف إحداث تغيير إيجابي في جميع المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر.

وأكد عبدالخالق، دعم الجامعة اللامحدود لكل الباحثين والمخترعين بالجامعة، وذلك من خلال وحدات دعم ورعاية الموهوبين ونقل التكنولوجيا بالجامعة، داعيا جميع المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية بضرورة دعمهم ومساندتهم، حتى يتم تطبيق تلك الابتكارات بشكل ملموس على أرض الواقع من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم، أنه يمكن استخدام كاشف الإشعاعات في المعامل الطلابية والبحثية بتكلفة 10% من المستخدم حاليا، وقد تم اختباره ومقارنة نتائجة والحصول على نتائج ذات دقة عالية، موضحا أنه تم الحصول على "مشروعي بدايتي" من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمقدم لدعم أفضل مشروعات التخرج للطلاب والمقبولة فنيا.

وأضاف الدكتور خالد صابر، رئيس قسم الفيزياء، أن أعضاء هيئة التدريس المشرفين على مشاريع التخرج هم رئيس القسم والدكتور أحمد يوسف الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمود هارون والدكتور أحمد رفعت مدرسين مساعدين بالقسم، وشارك بها كل من الطالبة مها ماهر، الطالبة شيماء محمد، الطالبة ندا حسن والطالبة مريم علاء.