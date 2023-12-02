الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي الإنساني

دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إسرائيل إلى احترام القانون الدولي الإنساني على خلفية استئناف الهجمات على قطاع غزة.



وقال بوريل في بيان نشره عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، إن "الطريقة التي تمارس بها إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس هي أمر مهم".



وأضاف: "من الضروري أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب"، وفقا لوكالة الأناضول.



ولفت إلى أن "هذا الأمر ليس مسئولية أخلاقية فحسب، بل هو مسؤولية قانونية في نفس الوقت".

وأكد بوريل "ضرورة استئناف الهدنة الإنسانية في غزة والعمل في الوقت نفسه على التوصل إلى حل سياسي شامل من أجل جميع الأراضي الفلسطينية".



كما عبّر عن أسفه حيال مقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضًا.



وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 15 ألفا و207 فلسطينيين.



وصباح أمس الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.