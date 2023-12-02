محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بمتابعة مشروع رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرى كركر

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة، المهندسة فاطمة إبراهيم، بمتابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر؛ ضمن جهود الدولة المصرية لتأهيل المواقع الخدمية وأماكن تمركزات وإعاشة الإخوة السودانيين بأسوان.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد بحضور إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جهاز تنمية المشروعات، ومديري الإسكان والشئون القانونية، والمالية والموازنة.

وأوضحت السكرتير العام للمحافظة، أنه تم متابعة مشروع رفع كفاءة وصيانة الوحدة الصحية بقرى كركر، الذي تصل تكلفته إلى 2 مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والمتناهية الصغر، طبقاً لبرتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز، والذي سيتم تنفيذه على مدار 9 أشهر، بإشراف من مديرية الإسكان.

وأشار السكرتيرة، إلى أن هذا المشروع يأتي كمرحلة أولى ضمن 3 مناطق تمركزات للإخوة السودانيين مستهدف رفع كفاءة المواقع الخدمية بهم هم كركر والمحمودية والصداقة 1، 2، وهو الذي يتوازى مع ملحمة العمل لتقديم الخدمات للقادمين من السودان تضافرت فيها الجهود الحكومية مع دعم المجتمع المدني والمديريات والجهات المعنية مما ساهم في تخفيف المعاناة وسرعة التعامل مع المستجدات أولاً بأول.