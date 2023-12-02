إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبي نابلس

أُصيب شابان فلسطينيان، اليوم السبت، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية وطبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، اسفرت عن إصابة شابين بالرصاص، أحدهما في اليد، والآخر في الصدر، وجرى نقلهما على المستشفى، لتلقي العلاج.



في سياق آخر، استشهد فتى، اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، في التاسع من شهر أكتوبر الماضي.



وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الفتى شريف أحمد عبد الرحيم الشاعر (16 عاما) من الجلمة شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الفخذ والبطن.



يذكر أن حصيلة العدوان آنذاك قد بلغت 11 شهيدا وأكثر من 20 إصابة، بينها حالات خطيرة.