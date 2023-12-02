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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، إنّ جيش الاحتلال يشن غارات وقصفا شديدا على كل مناطق قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم السبت، أن هذه الغارات الشديدة والوحشية أسفرت حتى الآن، عن تسجيل 200 شهيد وأكثر من 700 إصابة.

وذكر أن الحالات التي وصلت لمستشفيات قطاع غزة تدلل على أن الاحتلال يستخدم أسلحة غير معتادة وغير تقليدية وربما تكون محرمة دوليا.

ولفت إلى رصد الطواقم الطبية، خلال الساعات الماضية، استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة تدميرية حارقة، حيث ظهر تشوه كامل على جثامين الشهداء وحروق من الدرجة الثالثة وإذابة الأطراف السفلية والعلوية من الجسد.

وأوضح أن هناك حالات من الشهداء من الأطفال وصلت وهم مبتورو الرأس، ما يعني أن الاحتلال يستخدم أسلحة فتاكة وحارقة.

وأكّد أن مجمل الشهداء في الساعات الماضية هم من النساء والأطفال، ما يؤكد أن الاحتلال لديه رغبة في الانتقام من الشعب الفلسطيني.

وفجر السبت، نفذت طائرات وبوارج حربية إسرائيلية هجوما عنيفا على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ومدينة دير البلح وسطه.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نقلا عن مصادر محلية، أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات عنيفة على مدينة خان يونس.

وأضافت الوكالة أن الهجمات أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، دون ذكر رقم محدد.

كما فتحت بوارج حربية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على المناطق الساحلية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأسقطت عشرات القنابل المضيئة في سماء المدينة.

وتنفذ الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية على إسرائيل ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى.