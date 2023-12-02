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لقيت شابة مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري من خطيبها السابق بقرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة الي المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو بلاغا يفيد بمصرع شابة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن قام خطيبها السابق بإطلاق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لعمل التحريات الأولية، وتبين أن خطيبها السابق قام بقتلها بعد فشل محاولة الرجوع لها مرة أخرى.

وتبين أن المتوفاة تُدعى صابرة عبدالناصر احمد، وهي تبلغ من العمر 18 سنة، وتقطن قرية المعمارية بمدينة البصيلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.