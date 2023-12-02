سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 31 قطعة سلاح ناري و263 كيلو مخدرات في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بحوزتهم 31 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص و263 كيلو مخدرات بقصد الاتجار في أسيوط.

رصدت الأجهزة الأمنية نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامهم فى قضايا "قتل، سلاح، سرقة، حريق عمد، ضرب"، ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بالحبس والسجن المؤبد" تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم ضبطهم بمحل إقامتهم بدائرة المركز وبحوزتهم (8 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 14 فرد محلى ، 22 خزينة، كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 3,2 كيلو حشيش، 260 كيلو بانجو، 2300 قرص مخدر).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.