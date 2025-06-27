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حسم مانشستر سيتي صدارة مجموعته في كأس العالم للأندية 2025 بعد اكتساح يوفنتوس بنتيجة 5-2، مساء اليوم الخميس.

بدأت الإثارة مبكرًا بعدما سجل مانشستر سيتي الهدف الأول في الدقيقة 9 بعدما مرر آيت نوري كرة بينية داخل منطقة الجزاء واستلمها دوكو وسدد بباطن القدم على يسار حارس يوفنتوس، لتصبح النتيجة 1-0.

ولم ينتظر يوفنتوس كثيرا حتى رد بهدف التعادل في الدقيقة 11 بعد خطأ من إيدرسون في التمرير ثم خطف تيون كوبمينيرز الكرة وسددها داخل الشباك، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

وفي الدقيقة 26 عاد مانشستر سيتي للتقدم بعدما أرسل ماتيوس نونيز عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حاول بيير كالولو تشتيت الكرة ولكنه أسكن الكرة داخل مرماه بالخطأ، لتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 52، أرسل ماتيوس نونيز عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وقابلها هالاند بتسديدة في مرمى يوفنتوس، ليتقدم مان سيتي بنتيجة 3-1.

ولم يتوقف مانشستر سيتي عن ذلك الحد، بل أضاف الهدف الرابع عن طريق فيل فودين أمام يوفنتوس، لتصبح النتيجة 4-1.

وظهر سافيو في الدقيقة 76 ليطلق تسديدة صاروخية، لتسكن شباك يوفنتوس، ليتقدم مانشستر سيتي بنتيجة 5-1.

وفي الدقيقة 85 قلص فلاهوفيتش الفارق بعدما سجل الهدف الثاني ليوفنتوس، لتتحول النتيجة إلى 5-2.