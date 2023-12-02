قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة محمود بصل، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثامين أكثر من 300 شهيد خلال مدة الهدنة الإنسانية في غزة.

وأضاف في تصريحات لشبكة الجزيرة الإخبارية بعد منتصف ليل الجمعة، أن جيش الاحتلال استئنف عدوانه على غزة منذ صباح الجمعة في أعقاب انتهاء الهدنة بقصف منازل المواطنين المأهولة بالسكان واستهداف الدرجات النارية والسيارات على الأرض.

ولفت إلى سقوط سبعة شهداء إثر مجزرة الاحتلال التي استهدفت أحد مراكز الإيواء بمنطقة النصر، إلى جانب أكثر من 10 شهداء جراء استهداف منزلا مأهولا بالسكان بحي الشجاعية.

ونوه بأن قوات الاحتلال استهدفت إحدى الأسر المكونة من 5 أفراد أثناء نزوحها سيرا على الأقدام بشارع صلاح الدين حاملة الراية البيضاء تجاه منطقة الجنوب.

ولفت إلى استشهاد 25 فردا وأكثر من 100 جريح من الدفاع المدني أثناء تأدية واجباتهم الوطنية والإنسانية منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأشار إلى تعرض أكثر من ثلثي سيارات الدفاع المدني إلى عمليات الاستهداف، لافتا إلى عجز القوات عن انتشال أي شهيد من مناطق شمال غزة أثناء فترة الهدنة؛ نتيجة استهداف الاحتلال جميع الحفارات والجرافات بمدينة غزة قبل الهدنة.