تدريب مجموعة ثانية من القوات الأوكرانية على نظام الدفاع الجوي «باتريوت» في ألمانيا

درب الجيش الألماني (البوندسفير)، مجموعة ثانية من الجنود الأوكرانيين على نظام الدفاع الجوي "باتريوت".



وبعد أكثر من ستة أسابيع، يقترب تدريب حوالي 70 رجلا وامرأة على الانتهاء.



وقال الليفتنانت جنرال، أندرياس مارلو، قائد "قيادة التدريب الخاص" متعددة الجنسيات، خلال زيارة إلى موقع التدريب إن "الدفاع عن المجال الجوي الأوكراني، مهمة رئيسية"، مشيرا إلى أن الهجمات الروسية، موجهة بشكل خاص ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.



ورافق مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مارلو في زيارته لبرنامج التدريب أمس الجمعة، في قاعدة تابعة لسلاح الجو في ألمانيا، لا يمكن الكشف عن اسمها بشكل علني لأسباب أمنية. وقيادة التدريب نفسها ، مقرها في مدينة "شتراوسبرج" بالقرب من برلين وتدير عمل مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي "إي.يو.إم.إيه.إم" لأوكرانيا، التي تم إطلاقها منذ أكثر من عام.



ويهدف الجيش الألماني وشركاؤه، إلى تدريب حوالي عشرة آلاف أوكراني، في مختلف المهام، بحلول نهاية العام.