10 ميداليات ذهبية لأبناء سيتي كلوب في بطولة الجمهورية للجودو

تكللت الجهود الكبيرة التي تبذلها أندية سيتي كلوب ، مع أبنائها في لعبة الجودو بـ34 ميدالية متنوعة، من بينها 10 ذهبيات و 8 فضيات في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو.

أحرز الميداليات أبناء سيتي كلوب في فروع العبور وشبين الكوم وبنها، وتوج بالميدالية الذهبية منها كل من: عمر شريف عبد النبي، يوسف خالد أنور، محمد عبد الرحمن محمد، ياسين شريف الحملاوي (تحت 14 سنة)، يوسف أحمد رفعت، يحيى محمود نبيل، صبا شريف مصيلحي، فهيمة محمد حجازي، واسيل أحمد جمال، مريم أحمد عبد الفتاح (براعم تحت 8 و 9 سنوات).

وحقق الميداليات الفضية كل من: مالك جمال محمد، آدم شريف إبراهيم، عبد الرحمن جمال دسوقي (تحت 16 سنة)، آدم حسام عربي وآدم عبد الله أحمد (تحت 14 سنة)، والبراعم: أدهم محمد عبد العزيز، أيسل عمرو شافعي وسيرين أحمد سمير.

وفاز بالميداليات البرونزية: مالك ثابت عنتر وجمال أحمد جمال ومروان ثابت عنتر واسماعيل محمد ضياء (تحت 14 سنة) والبراعم: عمر محمد أبو شادي، حمزة عبد الفتاح ناصر، جيوب بيتر مجدي، ديفيد هاني ناجح، يوسف عمرو أحمد، صهيب أحمد عصام، مارتن أندرو صفوت، إياد شادي عفيفي، آسر وأسيل عمرو شافعي، تولين كمال سرحان و سيرين محمد حسين".

وكان الجهاز الفني لجودو سيتي كلوب بقيادة باسل الغرباوي قد وضع خطة لبناء قاعدة للعبة في جميع أفرع النادي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، تتسق مع الاستراتيجية التي تتبعها مجموعة سيتي كلوب في التوسع على مستوى الناشئين في جميع اللعبات بجميع المحافظات من أجل بناء جيل جديد قادر على على تحقيق نهضة حقيقية للرياضة المصرية خلال السنوات المقبلة.