دبلوماسية كندية: ترودو أبلغ ترامب أن الحدود الكندية لا يمكن مقارنتها بحدود المكسيك

قالت سفيرة كندا لدى الولايات المتحدة كيرستن هيلمان يوم الأحد إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نجح في إيصال رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وأعضاء رئيسيين في حكومته بأن الخلط بين كندا والمكسيك في قضية تدفق المخدرات والمهاجرين إلى الولايات المتحدة أمر غير عادل.

وقالت هيلمان في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن عشاء ترودو مع ترامب يوم الجمعة الماضي كان خطوة مهمة للغاية في محاولة إقناع ترامب بالتراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على جميع المنتجات القادمة من الشريك التجاري الأمريكي الرئيسي.

وكانت السفيرة الكندية حاضرة في نادي مارالاجو الخاص بترامب في فلوريدا، وجلست على طاولة مجاورة لترودو وترامب.

وكان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على المنتجات من كندا والمكسيك إذا لم تتوقف الدولتان عن ما وصفه بتدفق المخدرات والمهاجرين عبر حدودهما.

وصرح في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، أنه سيصدر أمرا تنفيذيا يفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة من كندا والمكسيك كأحد قراراته الأولى.

وقالت هيلمان إن ترودو طلب لقاء ترامب شخصيا في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، ودعاه ترامب إلى العشاء يوم الجمعة.

وأضافت هيلمان أن ترودو شرح خلال العشاء أنه لا يوجد مقارنة بين الحدود الكندية-الأمريكية والحدود المكسيكية-الأمريكية.

وقالت: "تم إيصال الرسالة بأن حدودنا مختلفة تماما عن الحدود المكسيكية، وأنه تم فهمها بشكل جيد".