قادة دول مجلس التعاون يطالبون بوقف جرائم الحرب في غزة

طالب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلوهم، بوقف جرائم الحرب في غزة وتهجير السكان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأكدوا، في "إعلان الكويت" الصادر عن الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها دولة الكويت، اليوم الأحد، مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان قادة دول مجلس التعاون استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، محذرين من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وطالبوا بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة.