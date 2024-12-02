رويترز عن مصادر: حزب الله لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين لشمال سوريا دعما لبشار الأسد

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير حزب الله اللبناني لوكالة رويترز، إن الحزب لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري هناك.

وشن تحالف من الجماعات المسلحة هجوما مفاجئا الأسبوع الماضي على شمال سوريا واستولى على مناطق كانت تسيطر عليها الحكومة في محافظتي حلب وإدلب وأجبر القوات الحكومية على الخروج من مدينة حلب.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الإثنين، إن الجيش السوري قادر على مواجهة المسلحين لكن جماعات المقاومة ستساعد وإيران ستقدم أي دعم مطلوب"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة.

وقالت المصادر إن حزب الله لم يُطلب منه التدخل بعد، وإن الجماعة ليست مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا في هذه المرحلة" بعد أن أنهى وقف إطلاق النار عاما من الأعمال القتالية مع إسرائيل بما في ذلك اشتباكات برية مكثفة في جنوب لبنان.

وقال مسئول إيراني كبير، إن إيران تراقب التطورات عن كثب ومستعدة لمساعدة الحكومة السورية بأي طريقة ممكنة، لكن طهران ليس لديها خطة حاليا لتقديم الدعم العسكري، بما في ذلك نشر عسكريين على الأرض.

وأضاف: «خلال الاجتماعات مع المسؤولين السوريين، لم يُطلب من إيران نشر عسكريين».

وأفاد مسئول إقليمي مقرب من طهران ردا على سؤاله عن حزب الله: «طهران على تواصل بحزب الله، ولا، لم يكن هناك أي طلب من هذا القبيل من الحكومة السورية حاليا».

وذكر مصدر مطلع على عمليات الحزب، أنه خسر ما يصل إلى أربعة آلاف مقاتل في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية بشكل متزايد مقاتلي الجماعة في سوريا، حيث تدخل حزب الله لمساعدة قوات الجيش السوري على استعادة الأراضي بداية من 2013، إلى جانب حليفتيه إيران وروسيا.

وقال أحد المصادر إن الحزب سحب قيادات كبيرة من المسئولين عن حلب من شمال سوريا للمساعدة في خوض حرب برية ضد إسرائيل.

وقال مصدران آخران، أحدهما لبناني والآخر سوري، إن حزب الله سحب قوات تابعة له من سوريا في منتصف أكتوبر، عندما احتدمت المعارك مع إسرائيل على طول الحدود.