وزير خارجية الإمارات يبحث هاتفيا مع نظرائه بالعراق والأردن الأوضاع في سوريا

بحث وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصالات هاتفية مع نظيريه العراقي والأردني فؤاد محمد حسين وأيمن الصفدي تطورات ما يحدث في سوريا.



وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" مساء الأحد، إن وزير خارجية الإمارات أكد على موقف بلاده "الداعم لسوريا في مواجهة التطرف والإرهاب"، كما أعرب عن تمنياته للعراق وشعبه دوام الأمن والاستقرار والازدهار.



وتم خلال الاتصالات بحث العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تبادل الوزراء وجهات النظر بشأن الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليميين.

وكان رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان قد أجرى يوم السبت الماضي اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الأسد، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الرئيس الإماراتي "تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف"، مشددا "على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".

وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقا]، وامتدت الهجمات لاحقا إلى محافظة حماة.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الحكومي دخل في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب، وفي انتهاك لاتفاق خفض التصعيد، هاجمت مجموعات من محافظتي حلب وإدلب قرى وبلدات ومواقع عسكرية، وبحسب الإدارة العسكرية للإقليم، فقد رد الجيش العربي السوري على الهجوم، وكبد الإرهابيين خسائر في القوة البشرية والعتاد.

وأعلن رئيس الوزراء السوري محمد الجلالي يوم الأحد، أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من التصدي للعدوان، ووعد بتحرير كامل التراب السوري.