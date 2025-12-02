بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية

دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، إلى نهوض لبنان مرة أخرى وأن يكون دارا للعدالة والأخوة.

وقال بابا الفاتيكان من وسط بيروت: "إن الطريق لتحقيق السلام في لبنان يمر بنزع السلاح من القلوب، وتجاوز الخلافات العرقية والسياسية حتى ينتصر السلم والعدل"، وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية".



وأضاف أنه يجب على الشعب اللبناني ألا يصاب بالإحباط وألا يرضخ لمنطق العنف، وألا يستسلم أمام الشر الذي ينتشر.



وكان البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان قد زار اليوم موقع انفجار مرفأ بيروت، وذلك في ختام زيارته الى لبنان.

وأدى البابا صلاة صامتة خلال زيارته الى موقع انفجار المرفأ ، والتقى بعدد من عائلات ضحايا الانفجار.

وكان البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان قد أكد أمس الأحد ـ خلال زيارته إلى لبنان ـ دعمه الثابت لحل الدولتين باعتباره الخيار الوحيد القادر على إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي المستمر منذ عقود.

يذكر أن لبنان المحطة الثانية من الجولة الخارجية الأولى لبابا الفاتيكان بعد زيارته لتركيا.