البتكوين ترتفع إلى أكثر من 90 ألف دولار

استعادت العملة المشفرة الأشهر بتكوين، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعضا من خسائرها وارتفعت إلى أكثر من 90 ألف دولار للوحدة الواحدة، بعد انخفاضها أمس إلى أقل من 85 ألف دولار للوحدة.

وقد وفر هذا الانتعاش فترة راحة قصيرة بعد تراجع استمر لأشهر، لكن المتداولين ما زالوا حذرين، مع استمرار ضعف المعنويات وظهور علامات التوتر في أسواق العملات المشفرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة المشفرة الأصلية ارتفعت اليوم بنسبة 5.6% لتصل إلى 91269 دولارا، بينما انتعشت ثاني أكبر منافس لها وهي عملة الإيثريوم بأكثر من 8% لتدفع سعرها مجددا فوق 3000 دولار.

وقفزت عملات أصغر وأقل سيولة، مثل كاردانو وتشينلينك، بأكثر من 10%، ومع ذلك، تشير العديد من المؤشرات إلى احتمال حدوث انتعاش غير متكافئ، وفقا لمراقبي السوق.

وتحول معدل تمويل البيتكوين - وهو مقياس رئيسي لمعنويات سوق العملات المشفرة - إلى سلبي في الأيام القليلة الماضية، وفقًا لشركة كريبتوكوانت، مما يعني أن هناك طلبا أكبر على الرهانات الهبوطية في سوق العقود الآجلة الدائمة مقارنةً بالمراكز الصعودية.

وقال كريس كيم، الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس للاستشارات إن "المعنويات العامة حذرة".

وأضاف: "يشعر متداولو العملات المشفرة بالقلق".

في غضون ذلك، يبدو أن المستثمرين المؤسسيين ينتظرون قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن سعر الفائدة في الأسبوع المقبل قبل زيادة المخاطر، على حد قوله.

وانخفض سعر البيتكوين بنسبة تقارب 30% منذ أن سجل رقما قياسيا في أوائل أكتوبر، مما ترك سوق الأصول الرقمية على أرضية هشة بعد موجة بيع استمرت أسابيع.