رئيس الوزراء الباكستاني يهنئ الإمارات بمناسبة يومها الوطني

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الثلاثاء، قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يومها الوطني، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله في رسالة نشرها على حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، "أتقدم نيابة عن شعب وحكومة باكستان، بأحر التهاني للقيادة والشعب الإماراتي الشقيق بمناسبة عيدهم الوطني السعيد".

وأضاف شريف، أن باكستان تقدر بعمق شراكتها التاريخية مع الإمارات، وهي علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتطلعات المشتركة ورابط لا ينفصم بين شعبينا.

وقال رئيس الوزراء، إن الجالية الباكستانية النابضة بالنشاط والحيوية في دولة الإمارات لا تزال جسراً للفخر بين البلدين، وتساهم في قصة النجاح الملهمة في الإمارات.

واختتم شريف رسالته قائلاً: "إننا نبقى ملتزمين بتعزيز تعاوننا متعدد الأوجه بشكل أكبر، ورفع مستوى شراكتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لبلدينا.