روسيا تعلن السيطرة على مدينة بوكروفسك الأوكرانية في دونيتسك

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الروس إن الجيش الروسي سيطر على مدينة بوكروفسك الأوكرانية للتعدين في منطقة دونيتسك.

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أُبلغ بالتطورات، فيما لم يصدر أي تأكيد فوري من كييف.

كما أفادت تقارير بأن القوات الروسية سيطرت أيضًا على بلدة فوفشانسك في إقليم خاركيف المجاور.

ولم يتسن التحقق من صحة الادعاءات بشكل مستقل، غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار خلال زيارة إلى باريس إلى أن القتال حول مدينة بوكروفسك وفي خاركيف ما زال محتدما.

ويرى مراقبون أن إعلان روسيا عن تحقيق مكاسب عسكرية قد يكون مرتبطًا بالتوقيت، قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو يوم الثلاثاء، حيث يسعى الكرملين إلى إظهار تقدم قبل مناقشات محتملة بشأن خطة سلام.