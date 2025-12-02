 فيديو.. رئيس العربية للتصنيع: نحقق مكاسب ولا سقف لطموحنا بالنسبة لحجم الصادرات - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:24 م القاهرة
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 10:13 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 10:13 م

قال اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تحقق مكاسب، مشيرًا إلى أنه يسعى لزيادة الصادرات لتصل إلى أرقام كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «لازالت أرقام التصدير لم تشفِ غليلي، هي تزداد كل عام، لكننا لم نصل إلى أرقام كبيرة، ولا سقف لطموحنا».

وأوضح أن الهيئة تمتلك 14 شركة ومصنعا، بينها 7 تعمل في مجال الصناعات الدفاعية إلى جانب الصناعات المدنية، و7 تعمل فقط في المجال المدني، قائلًا إنها توظف 12 ألف عامل.

وذكر أن مصنع «سيماف»، الذي أنشئ عام 1955 وافتتحه الراحل جمال عبد الناصر عام 1958، من أقدم مصانع الهيئة؛ التي تنتج عربات القطارات وعربات مترو الأنفاق.

وأشار إلى أن عربات المرحلة الثالثة من مترو الأنفاق من صناعة شركة «سيماف»، بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية.

ولفت إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، كلّف الهيئة بتصنيع 210 عربات بضائع للقطار السريع، مضيفًا: «وقعنا العقد مع هيئة سكك حديد مصر، ولأول مرة تدخل شركة سيماف في هذا المجال، لأن القطار السريع له مواصفات محددة».

