ألمانيا تنقل ليبياً يشتبه في ارتكابه جرائم حرب إلى لاهاي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الاثنين أن ألمانيا قامت بنقل مشتبه به بارتكاب جرائم حرب ليبي إلى المحكمة.

ويواجه المتهم اتهامات بارتكاب عدة جرائم، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب.

ووفقا للمحكمة، فقد شغل الرجل منصبا قياديا في سجن معيتيقة في طرابلس، حيث يزعم أن العديد من المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة بين عامي 2015 و2020.

ويتهم الرجل بالمشاركة شخصيا في إساءة المعاملة وإصدار أوامر مكنت من حدوثها.

وتم اعتقال المتهم من قبل الشرطة الاتحادية الألمانية في يوليو الماضي بمطار برلين-براندنبورج استنادا إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت لجنة خبراء عينها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد وثقت سابقا عمليات اعتقال تعسفية ومصادرة ممتلكات وإذلال جنسي للسجينات على يد حراس ذكور في المنشأة نفسها.

واندلعت الحرب الأهلية في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وما زالت حتى اليوم ميليشيات لا حصر لها وحكومتان متنافستان تتقاتلان على السلطة والنفوذ.