سلوت: صلاح سينضم إلى منتخب مصر يوم 15 ديسمبر استعدادا لكأس الأمم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف أرني سلوت، مدرب ليفربول، موعد انضمام محمد صلاح، إلى منتخب مصر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب حتى يوم 18 يناير 2026.

وقال أرني سلوت في تصريحات للمؤتمر الصحفي قبل مباراة سندرلاند: "صلاح سيغادر ليفربول متجها إلى منتخب مصر يوم 15 ديسمبر الجاري".

وأضاف: "لكن في مثل هذه الحالات، يكون اللاعب والمنتخب الوطني معنيين بتحقيق الأفضل للجميع، سواء منتخب بلاده أو فريقه".

أما عن كيفية اللعب بدون صلاح قال مدرب ليفربول: "علينا أن نجد طريقة للعب بدونه".

وانتقل سلوت للحديث عن رد فعل صلاح بعد تواجده بديلا في المباراة الماضية قائلًا: "رد فعل طبيعي أن يشعر صلاح بخيبة أمل هو لاعب جيد بما يكفي".

وواصل: "لقد كان صلاح لاعبًا متميزًا للغاية مع ليفربول لسنوات عديدة، وسيظل كذلك في المستقبل، لم يكن الوحيد غير السعيد لعدم مشاركته أساسيًا".

وأنهى مدرب ليفربول: "تصرفات صلاح هي ما تتوقعه من لاعب محترف، هو لاعب يتميز بانضباطه العالي ويعرف ما يجب فعله للحفاظ على لياقته".