أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورود بلاغ عن عملية طعن قرب مستوطنة عطيرت.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن كاميرات المراقبة المُثبتة لحماية المستوطنة، رصدت من وصفه بمشتبه به، قادمًا من جهة قرية بيت ريما إلى مستوطنة عطيرت.

وأضاف أن جنودًا مظليين من الكتيبة 101 هرعوا إلى المنطقة واحتجزوا هذا الشخص لإجراء تفتيش أمني، موضحًا أنه خلال التفتيش، تم طعن الجنديين، فردّت القوة بإطلاق النار وقتلته.

ولفت إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين من جيش بجروح طفيفة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهما.

وأشار جيش الاحتلال إلى فُرض طوق أمني على منطقة عارورة، وأُقيمت حواجز في القرى المجاورة.