استشهد صحفي فلسطيني، الثلاثاء، بقصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بضمانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأفادت مصادر طبية في خان يونس للأناضول، بـ"استشهاد المصور الصحفي محمود وادي في قصف من مسيرة إسرائيلية وسط المدينة"، وهي منطقة غير خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي من قبل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بشأن الحادث، غير أنه وفق آخر إحصائية نشرها المكتب أواخر أكتوبر الماضي، فقد قتلت إسرائيل 256 صحفيا بغزة منذ 8 أكتوبر 2023، ما يرفع الإحصائية إلى 257.

وحسب إفادات الصحفيين، كان "وادي" يعمل مع عدد من وسائل الإعلام بنظام القطعة.

ومرارا، دعت مؤسسات تعنى بشئون الصحافة، إسرائيل، إلى وقف استهدافها الإعلاميين في قطاع غزة، لكن تل أبيب تجاهلت تلك النداءات، بينما يرى الفلسطينيون في ذلك محاولة إسرائيلية لتغطية جرائمها بالقطاع.

وفي 10 أكتوبر الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب حيز التنفيذ، والذي كان من المفترض أن ينهي إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني ونحو 171 ألف مصاب.​​​​​​​

لكن إسرائيل خرقت الاتفاق مرارا، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين بالمناطق التي لا تحتلها بموجب الصفقة، بينما أعلنت حركة حماس التزامها بالبنود، وطالبت الولايات المتحدة، بإلزام تل أبيب تنفيذها.