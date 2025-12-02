بوتين يلتقي ويتكوف وكوشنر في الكرملين لمناقشة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في الكرملين.

وبحسب بيان صادر عن الكرملين، يمثل الجانب الروسي كل من يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس، وكيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية.

فيما يمثل الجانب الأمريكي رجل الأعمال والمستثمر ومؤسس شركة «أفينيتي بارتنرز»، جاريد كوشنر.

وتعد هذه الزيارة السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن بوتين سيستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين بعد الساعة الخامسة مساءً بتوقيت موسكو.