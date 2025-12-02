إدارة ترامب تراجع وضع الأفغان الوافدين بعهد بايدن وتلوح بالترحيل

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الوضع القانوني لجميع المهاجرين الأفغان الذين دخلوا الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن "يخضع لمراجعة دقيقة" وأنه سيتم ترحيل الذين تم تحديدهم على أنهم "يشكلون خطرا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بالبيت الأبيض، الاثنين، تطرقت فيه إلى إطلاق مهاجر أفغاني النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن الأربعاء الفائت.

وأوضحت ليفيت أن الرئيس ترامب أصدر أوامره بدراسة الوضع القانوني لجميع الأفغان الموجودين في البلاد عقب اتضاح ضلوع المهاجر الأفغاني في عملية إطلاق النار على عنصري الحرس الوطني.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية بدأت باتخاذ "إجراءات صارمة" في هذا الشأن، مؤكدةً أنه سيتم ترحيل كل شخص "يشكل تهديدا" لأمن المواطنين الأمريكيين.

والسبت الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق جميع طلبات اللجوء في أعقاب إطلاق مشتبه به أفغاني النار على عنصرين من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن الأربعاء الماضي، مما أدى إلى مقتل إحداهما.

وألقى ترامب، في رسالة مصورة، باللوم على سلفه جو بايدن قائلا: "إن المشتبه به جاء جوا من قبل إدارة بايدن في عام 2021، وتم تمديد وضعه بموجب تشريع وقعه الرئيس السابق".

وقال ترامب إنه "يجب الآن إعادة النظر في وضع كل أفغاني دخل بلادنا في عهد بايدن"، مضيفا: "يجب أن نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إبعاد أي أجنبي من أي بلد لا ينتمي إلينا أو لا يضيف فائدة لبلادنا".

وبعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021، توافدت أعداد كبيرة من الأفغان إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج قبول اللاجئين الأمريكي التقليدي (USRAP) أو برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) والذي قدم تأشيرات متخصصة للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية خلال تواجدها هناك.