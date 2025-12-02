وزير الخارجية التركي يزور بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الناتو

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غدا الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع نظرائه لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول، أنه من المقرر أن يجري فيدان على هامش الاجتماع، محادثات ثنائية مع الأمين العام للناتو مارك روته، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس.

كما سيعقد فيدان مباحثات مع نظرائه لدى دول عدة أبرزها البريطانية يفيت كوبر، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

الاجتماع المزمع عقده في مقر الناتو، من المنتظر أن يتيح فرصة لمراجعة نتائج قمة الحلف في لاهاي التي عُقدت في يونيو الماضي، وكذلك لتبادل الآراء بين وزراء الخارجية بشأن التحضيرات للقمة المقبلة في أنقرة خلال يوليو 2026.

وسيعقد اجتماع وزراء خارجية الناتو على جلستين، حيث من المقرر أن تناقش الأولى القضايا ذات الأولوية المدرجة على جدول أعمال الحلف بحضور الوزراء حصريا.

وفي هذا السياق، ستكون الحرب الروسية الأوكرانية والتطورات المتعلقة بالأمن الأوروبي والأطلسي، على رأس قائمة المواضيع الرئيسية للاجتماع.

بدوره، من المنتظر أن يسلط فيدان خلال الجلسة الأولى الضوء على مساهمة تركيا في الحلف والأمن الأوروبي من خلال قدراتها العسكرية القوية والحديثة وصناعتها الدفاعية.

كما سيطلع الوزير التركي نظراءه داخل الحلف، على معلومات عن التحضيرات لقمة الناتو المقبلة في أنقرة.

ومن المنتظر أن يسلط فيدان أيضا الضوء على أهمية التعاون بين أعضاء الحلف في مجال الصناعات الدفاعية، ويجدد توقعات ومطالب بلاده بإزالة جميع العقبات بين الحلفاء في هذا المجال.

أما الجلسة الثانية والأخيرة من الاجتماع، فستكون مخصصة لدول "مجلس الناتو - أوكرانيا"، وسيشارك فيها أيضا وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

وستتناول الجلسة بالدرجة الأولى مستجدات الأوضاع في الحرب الروسية الأوكرانية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

ومن المتوقع أن يجدد وزير خارجية تركيا، في هذه الجلسة دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأن يشارك معلومات حول المساعدات التي تقدمها أنقرة لكييف.

وينتظر أن يؤكد فيدان أيضا ضرورة إتاحة المجال للدبلوماسية لإنهاء الحرب وتحقيق سلام عادل ودائم، كما سيعرض موقف تركيا من التطورات الأخيرة ويؤكد استعدادها لتقديم كل مساهمة ممكنة في مسار السلام.

و"مجلس الناتو ـ أوكرانيا" الذي تأسس لتعزيز العلاقات بين الجانبين، اجتمع لأول مرة في 12 يوليو 2023، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وفي 23 نوفمبر المنصرم، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

جاء ذلك عقب مباحثات في جنيف، بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين وأوروبيين، لمناقشة خطة ترامب الهادفة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.