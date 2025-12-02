نجل إل تشابو يقر بتهريب المخدرات ضمن اتفاق مع المدعين الأمريكيين

أقر خواكين جوزمان لوبيز، نجل إمبراطور المخدرات المكسيكي "إل تشابو"، بذنبه في تهم تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، بعد أشهر من إبرام شقيقه صفقة إقرار بالذنب.

وقد تم اتهام خواكين جوزمان لوبيز وشقيقه أوفيديو جوزمان لوبيز، بإدارة فصيل من عصابة "سينالوا". ووصفت السلطات الاتحادية في عام 2023 العملية بأنها جهد هائل لإرسال كميات "مذهلة" من الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

واعترف خواكين جوزمان لوبيز بأنه مذنب في تهمتي تهريب مخدرات والاستمرار في ممارسة عمل إجرامي.

وقد تم اعتقاله هو وزعيم آخر في "سينالوا" هو إسماعيل (إل مايو) زامبادا في يوليو 2024 في تكساس بعد وصولهما إلى الولايات المتحدة على متن طائرة خاصة. وكان الرجلان قد أكد في السابق برائتهما في العديد من اتهامات تهريب مخدرات وغسل أموال والأسلحة. وتسبب اعتقالهما في تصاعد أعمال العنف في المكسيك بعد اشتباك اثنين من فصائل "سينالوا" في ولاية سينالوا بشمال المكسيك.

وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، اعترف خواكين جوزمان لوبيز بالمساعدة في الإشراف على إنتاج وتهريب كميات كبيرة من الكوكايين والهيرويين والميثامفيتامين والماريجوانا والفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تأجيج أزمة أودت بحياة عشرات الآلاف بسبب الجرعات الزائدة سنويا.

وأشاد محامي الدفاع عنه جيفري ليشتمان بالسلطات الأمريكية والمكسيكية.

وقال للصحفيين بعد جلسة الاستماع في المحكمة "لقد كانت الحكومة عادلة للغاية مع خواكين حتى الآن. وأقدر حقيقية أن الحكومة المكسيكية لم تتدخل".