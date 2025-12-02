وزير التعليم: نجحنا في خفض الكثافات الطلابية والقضاء على عجز المعلمين

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ وذلك في إطار متابعة تعزيز برامج التعاون والشراكة الداعمة لخطط تطوير التعليم في جمهورية مصر العربية.

ضم وفد البنك الدولي فيرونيكا جريجيرا، كبيرة أخصائيي التعليم والتدريب التربوي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وميرال شحاتة، اقتصادي بقطاع الممارسات التعليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعمرو الشواربي، من الخبراء الاقتصاديين في قطاعات عمل مجموعة البنك الدولي، وأحمد حامد، كبير الباحثين الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي.

كما شارك في الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومحمد زايد، ممثل وحدة التعاون الدولي بالوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أن الوزارة تمكنت خلال العام الدراسي الماضي والحالي من التغلب على الكثير من التحديات التي كانت تعوق تحقيق أي تطوير للعملية التعليمية، وعلى رأسها خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل، مع استمرار العمل للوصول إلى متوسط 31 طالبا في الفصل الواحد بحلول عام 2027، مع مواصلة بناء مدارس جديدة وفق خطة سنوية، فضلا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية.

استعرض الوزير جهود الوزارة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، مشيرا إلى تطوير 94 منهجا دراسيا وفق معايير أكاديمية معتمدة دوليا، فضلا عن التعاون مع اليابان في تطوير منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي وإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" اليابانية، موضحا أن ما يقرب من 832 ألف طالب، يمثلون إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي، سجلوا على المنصة، كما أتم نحو 236 ألف طالب المحتوى العلمي كاملا.

وخلال اللقاء، عرض الوزير أيضا البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، الذي يمثل أولوية وطنية لرفع جودة التعلم في الصفوف الأولى، والذي انطلقت المرحلة الثانية منه مؤخرا ليستهدف نحو نصف مليون طالب وطالبة من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي في عشر محافظات، استكمالا للنجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى من البرنامج الذي شمل عشر محافظات وأسهم في تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم القرائي، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية.

كما أوضح الوزير، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطط البنية التحتية التعليمية لإنهاء العمل نهائيا بنظام الفترتين خلال عامين، إلى جانب خطة التطوير الشاملة ورفع كفاءة المدارس، مشيرا كذلك إلى استحداث وحدة دعم وقياس الجودة التي تضم ألفي خبير تربوي، والتي تضطلع بدور محوري في متابعة الأداء داخل المدارس عبر آليات واضحة للتقييم وضمان الجودة.

كما تطرق الوزير لنظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص امتحانية متعددة ومسارات متنوعة تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، لافتا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة.

وتضمن اللقاء استعراض جهود الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وربط الدراسة بالتدريب العملي عبر شراكات مع القطاع الخاص، فضلا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة توفر لهم فرص عمل في السوق المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الجانب الإيطالي مؤخرا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة، بما يسهم في دعم قدرات الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.

من جانبه، أعرب ستيفان جيمبرت، عن تقديره الكبير للجهود التي بذلها الوزير محمد عبداللطيف خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التعليم، مؤكدا استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم خطط تطوير المنظومة التعليمية في مصر.