تقرير حكومي: 44% من مدارس تعليم النقل بالشاحنات في أمريكا تخالف القواعد الحكومية

الأكثر قراءة
رئيس محكمة يتخلص من حياته باستراحة القضاة في الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة مقاطع التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية وتضبط القائمين عليها
التأمينات: الناس تشتكي من انخفاض قيمة المعاش.. وهذه إجراءاتنا لزيادته
عاجل ومحدث - الإدارية العليا تلغي نتيجة عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات النواب في الجيزة والإسكندرية وأسيوط والفيوم وسوهاج والمنيا والأقصر
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
الإبقاء على أحمد عبدالرؤوف
مدرب محلي
مدرب أجنبي
النتـائـج
تصويت
انتهت مراجعة حكومية اتحادية في الولايات المتحدة إلى أن 44% من مدارس تعليم النقل بالشاحنات البالغ عددها 16 ألف مدرسة لا تلتزم بالقواعد الحكومية وقد يتم إغلاقها.