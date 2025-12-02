 تقرير حكومي: 44% من مدارس تعليم النقل بالشاحنات في أمريكا تخالف القواعد الحكومية - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
تقرير حكومي: 44% من مدارس تعليم النقل بالشاحنات في أمريكا تخالف القواعد الحكومية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 2:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 - 2:13 ص

انتهت مراجعة حكومية اتحادية في الولايات المتحدة إلى أن 44% من مدارس تعليم النقل بالشاحنات البالغ عددها 16 ألف مدرسة لا تلتزم بالقواعد الحكومية وقد يتم إغلاقها.

 


