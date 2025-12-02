يواجه رجل اتهامات بسرقة مسنين في مستشفيات في أنحاء متفرقة من ألمانيا واستخدام بطاقاتهم البنكية في مشتريات، بحسب بيانات الادعاء العام في مدينة هايدلبرج اليوم الثلاثاء.

وذكر الادعاء العام الألماني، أنه وجه للرجل اتهامات بارتكاب 58 جريمة تشمل سرقة محافظ واستخدام البطاقات التي كانت بداخلها في عمليات شراء وسحب نقدي، مشيرا إلى أن عدد الضحايا بلغ 10 أشخاص، مؤكدًا أن إجمالي الخسائر يقدر بنحو 23 ألف يورو.

وحال الإدانة، يواجه الرجل عقوبة السجن لمدة تزيد عن 4 سنوات.

وبدأت التحقيقات في يونيو الماضي بعد أن أبلغ أقارب مريض توفي في مستشفى بمدينة إيبرباخ "منطقة راين-نيكار" عن اختفاء محفظته وسحب أموال من حسابه.

وأوضح الادعاء العام، أنه تم تحديد مواقع أجهزة الصراف الآلي من خلال كشوف الحساب، ثم التعرف على المتهم عبر تحليل تسجيلات الفيديو واستخدام نظام للتعرف على الوجه، ما أتاح ربطه بحوادث مشابهة في مدن أخرى.

وأشار الادعاء العام، إلى أن الرجل كان مطلوبا بموجب أمر اعتقال، وبعد نحو شهرين من البحث ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي بمدينة ماجدبورج. ولم يكشف الادعاء العام حتى الآن عن عمر المتهم أو أماكن الجرائم الأخرى.