العربية للتصنيع تكشف عن عقرب: مركبة أرضية غير مأهولة تعمل بالقيادة الذاتية بذكاء قتالي متطور

كشفت الهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع مصنع قادر وشركة هافيلسان التركية، عن المسيرة الأرضية "عقرب" خلال فعاليات معرض الدفاع الدولي "إيديكس 2025".

وتعد عقرب، مركبة غير مأهولة مزودة بمنصة إطلاق سلاح نصف بوصة 12.7×99، مع إمكانية تركيب معدات إضافية بحسب متطلبات العميل، وتعمل بنظام التحكم عن بعد حتى مدى يصل إلى 1000 متر، أو بشكل ذاتي بالكامل دون تدخل بشري.

تتميز المسيرة بوزن إجمالي 800 كيلوجرام وقدرة على حمل حمولة مفيدة تصل إلى 250 كيلوجرام، مع سرعة قصوى تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة وزمن تشغيل يمتد حتى 6 ساعات.

كما تمتلك "عقرب" قدرات متقدمة في القيادة الذاتية، تشمل العودة التلقائية إلى نقطة الانطلاق، ودعم عمليات قوافل المركبات الأرضية غير المأهولة، مع قدرة على العمل في نطاق واسع من درجات الحرارة من -20 إلى 55 درجة مئوية.