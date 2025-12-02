تراجع حاد في البورصة الألمانية مع بداية ديسمبر بسبب ضعف أسهم إيرباص

بعد أسبوع قوي، شهدت أسواق الأسهم الألمانية بداية ضعيفة مع حلول مطلع ديسمبر الجاري. وأغلق مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية في تعاملات اليوم الاثنين على خسارة قدرها 04ر1% عند 23,589.44 نقطة، متأثرًا بضعف أسهم شركة إيرباص. وفي ذات السياق، تراجع مؤشر إم داكس الذي يشمل الشركات الألمانية متوسطة الحجم، مع بداية التعاملات هذا الأسبوع بنسبة 54ر1% ليصل إلى 29,475.82 نقطة.

وتسبب محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، اليوم في تعكير معنويات المستثمرين التي بدأت تتحسن قليلًا مؤخرًا، حيث فسّر سوق الأسهم خطاب أويدا على أنه يشير إلى احتمال رفع البنك المركزي الياباني لأسعار الفائدة في الشهر الجاري.

وأشارت المحللة كريستين رومار من شركة "سي إم سي ماركتس" للوساطة المالية إلى أنه "لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الاقتصاد الألماني قبل نهاية العام، وقالت إن معنويات قطاع الصناعات التحويلية في نوفمبر الماضي تدهورت بصورة أقوى مما كان متوقعا.

وعن أسهم إيرباص، فقد انهت التداول بانخفاض قدره 9ر5%، بعدما وصل الانخفاض بين الحين والآخر إلى حوالي 11%. ويعود ذلك إلى مشكلات تقنية في أحد حواسيب مراقبة الطيران، مما استدعى إجراء تحديث برمجي لحوالي 6000 طائرة من طراز ايه320.. كما تبيّن أن إيرباص بحاجة لإعادة العمل على أجزاء هياكل في بعض الطائرات الجديدة، ومنها أيضا طائرات طراز ايه320 ايه والتي والتي يتم إنتاجها عملياً الآن فقط في نسختها المحدثة ايه 320 نيو.