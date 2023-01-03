مسؤول فلسطيني: آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية شمال سلفيت

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام آلاف المستوطنين، الليلة الماضية، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس، شمال سلفيت بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء عن رئيس بلدية كفل حارس أسامة صالح، قوله إن" 11 ألف مستوطن اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتدنيسها، عبر أداء شعائر وطقوس تلمودية".



وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال كثفت من تواجدها وتشديداتها العسكرية على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وقامت بإغلاق المحلات التجارية، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل في عدة طرق فرعية داخل البلدة، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين، الذي استمر حتى ساعات الصباح الباكر".