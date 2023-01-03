النائب محمود بدر لوزير التموين: ما ينفعش تتأنعر على الناس

بدر: هناك مواطن شالوا زوجته من بطاقة التموين من سنة 2018 بحجة إنها ميتة.. لحد النهاردا 2023 بيحاول يثبت إنها لسه عايشة





وجه النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات حادة لوزير التموين علي المصيلحي، وقال له "ما ينفعش تتأنعر على الناس".

وأضاف بدر خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "لما نحب نختصر رؤية وزارة التموين بخصوص الدعم نرجع لتصريح سيادة الوزير لما قال (الناس عايزة زيت بيور، أنت جاي تاخد دعم وتتأنعر)".

وأردف بدر تعليقا على التصريح السابق للوزير: "علشان المواطن بيطلب حقه في سلعة نضيفة".

وخاطب بدر، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: "زي ما تطلب مننا ضبط انفعالاتنا نرجو أن الحكومة تضبط تصريحاتها، كل وزير ما ينفعش يتأنعر على الشعب المصري، كل وزير بياخد مرتبه من ضرائب الشعب المصري ما ينفعش يتأنعر على الشعب".

وأشار بدر في كلمته إلى رد فعل المصيلحي على كلمات النواب بابتسامة، قائلا:

"بجملة الضحك اللي بيضحكه، نكته لمواطن شالوا مراته من بطاقة التموين من سنة 2018، بحجة إنها ميتة، لحد النهاردا 2023 بيحاول يثبت إن مراته لسه عايشة".

واختتم بدر "عايزين موظفين يشتغلوا بجد يشوفوا الأسعار بجد ما يقعدوش يتأنعروا على المواطن المصري، كفاية أنعرة لحد كده".