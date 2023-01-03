موسكو تؤكد رغبتها في تسهيل إعادة إطلاق عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، عن استعداد بلاده للعمل المشترك مع إسرائيل لتعزيز التعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن لافروف هنأ كوهين على توليه مهام منصبه الجديد، معربا عن استعداده للعمل معا من أجل تعزيز التعاون متعدد الأوجه ومتبادل المنفعة بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا إلى القضايا الثنائية الملحة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين موسكو وتل أبيب.



وأضاف أن الوزيرين شددا على ضرورة عقد اجتماع للجنة الروسية الإسرائيلية المشتركة قريبا، مشيرا إلى أن المكالمة ركزت أيضا على الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح البيان أنه أثناء مناقشة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، أكد الجانب الروسي رغبته في مواصلة تسهيل إعادة إطلاق عملية السلام على أساس قانوني دولي معترف به بشكل عام.

وشدد لافروف على الموقف الروسي المؤيد لتطبيع الأزمة السورية من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية مع احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وكذلك ضرورة القضاء على التهديد الإرهابي في ذلك البلد وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بحسب البيان.

كما أطلع وزير الخارجية الروسي نظيره الإسرائيلي أيضا على جوانب معينة للوضع في أوكرانيا في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة، حسبما ذكرت الخارجية الروسية في بيانها.