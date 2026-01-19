صندوق النقد الدولي يتوقع نموا أقوى للاقتصاد الألماني في 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري نموا أقوى مما كان مقدرا سابقا.

وأعلن الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، اليوم الاثنين أن نسبة النمو في عام 2026 قد تبلغ 1.1%، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في أكتوبر الماضي.

ويرجح الصندوق، أن تؤدي نفقات حكومية بمليارات اليورو في ألمانيا إلى توفير دفعة قصيرة الأجل تعوض تأثير الرسوم الأمريكية المثبطة.

ويتبنى خبراء الصندوق، رؤية أكثر تفاؤلا مقارنة بالبنك المركزي الألماني ومعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، يظل الصندوق أكثر تحفظا من الحكومة الألمانية التي تتوقع نموا بنسبة 1.3%.

واعتمدت الحكومةن في تقديراتها على الطلب المحلي، وعلى أن استقرار الأسعار وزيادة الأجور وإجراءات تخفيف الأعباء سترفع الدخل المتاح للأسر.

ويتوقع خبراء الصندوق، نموا بنسبة 1.5% في ألمانيا عام 2027.