رئيس الفلبين يعلن اكتشاف جديد للغاز في المياه قبالة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه

أعلن رئيس الفلبين فرديناند ماركوس(الابن)، اكتشاف خزان جديد للغاز الطبيعي بالقرب من حقل غاز مالامبايا القائم في المياه قبالة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، مما قد يوفر حماية لبلاده من أزمة طاقة محتملة.

وقال ماركوس، اليوم الاثنين، إن اكتشاف خزان الغاز الواقع قبالة شمال غرب مقاطعة بالاوان "مهم"، وقد يوفر في نهاية المطاف الطاقة لأكثر من 5.7 مليون منزل سنويا.

ويُقدر حجم الغاز في الخزان البحري بنحو 98 مليار قدم مكعب (2.7 مليار متر مكعب.)

وأشار ماركوس، إلى أن الاختبارات الأولية أظهرت إمكانية استخراج 60 مليون قدم مكعب (1.6 مليون متر مكعب) من الغاز يوميا من البئر، دون أن يقدم تفاصيل أخرى، بما في ذلك موعد بدء الإنتاج التجاري.

وأضاف ماركوس، أن "هذا الاكتشاف يعزز مساهمة حقل مالامبايا، ويقوي إمداداتنا المحلية من الغاز لسنوات عديدة قادمة، وإلى جانب الغاز الطبيعي، يشمل الاكتشاف أيضا المكثفات، وهي وقود سائل عالي القيمة".