نقيب المحامين: منظومة طباعة الكارنيهات بالفرعيات تخضع لرقابة النقابة وغير قابلة للتزوير

قال عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، إن منظومة استخراج الكارنيهات بالنقابات الفرعية تسير بشكل منتظم، مؤكدا أنها تخضع بالكامل لرقابة وإشراف النقابة العامة وتتحكم فيها ويقتصر دور الفرعيات على الطباعة فقط.

وأضاف علام، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اختراق المنظومة أو العبث بها، موضحا أن ورق الطباعة يسلم للموظف التابع للنقابة العامة في كل فرعية على سبيل العهدة، وخاضع في كل مرحلة للرقابة من قبل مهندسي الشبكات بالنقابة العامة.

وطمأن نقيب المحامين، أعضاء الجمعية العمومية بأن خطة الميكنة تسير طبقا للخطة الموضوعة وسيتم تطبيق باقي مراحل التطوير؛ لإحكام الرقابة ومنع التلاعب بأموال المحامين.

وبدأت النقابات الفرعية منذ الأول من يناير الجاري في استخراج كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية من مقراتها، في سابقة هي الأولى في النقابة ولقيت ترحيبا شديدا لما توفره من وقت وجهد على أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت نقابة المحامين، قد أطلقت المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، وماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني؛ تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.

وأعلن نقيب المحامين، خطة الميكنة التي تعمل عليها النقابة منذ فترة ضمن مشروعها الكبير في إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التي من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء في ذات الوقت.

وأوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا، تشمل مرحلتها الأولى: محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، فيما تبدأ المرحلة الثانية بمحافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.