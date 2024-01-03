وزير الخارجية اللبناني الأسبق: ما تفعله إسرائيل يُسقط كل القواعد والخطوط الحمراء

قال وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، إن رئيس حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أكد التزامه بقواعد الاشتباك بسبب المصالح اللبنانية، موضحًا في الوقت نفسه، أن «ما قامت به إسرائيل قد يؤدي إلى سقوط كل تلك القواعد والخطوط الحمراء».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «نصر الله هدد بحرب شاملة؛ تستخدم فيها كل طاقات حزب الله العسكرية ولا سيما الصاروخية، إذا استهدفت إسرائيل لبنان».

وأوضح أن نصر الله توعد بأن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، لن يمر مرور الكرام، لكنه لم يحدد كيف سيتم ذلك.

وأكمل: «الحديث الآن يدور على أن إيران هي التي تحرك محور المقاومة، وهو محور له هامش واسع جدا وإيران تدعمه دون السيطرة عليه، لكن نصر الله شدد خلال كلمته على أن محاور المقاومة لها حسابات مختلفة حسب مكانها».

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، «جريمة عظيمة».

وعلق خلال كلمة مساء الأربعاء، على تصريحات المسئولين الإسرائيليين الذين زعموا أن العملية لا علاقة لها بلبنان أو حزب الله، وإنما لتصفية الحساب مع قيادة حماس.

وأضاف: «ما بدي أهول أو أهدد، أنا أستند على الماضي، نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، لذلك ندفع ثمنًا غاليًا من أرواح شبابنا».

وأكمل: «لكن إذا فكر العدو أن يشن حربا على لبنان سيكون قتالنا بلا سقوف أو حدود أو قواعد أو ضوابط، وهو يعلم ما أعني، صواريخنا ورجالنا وإمكانياتنا جاهزة، ولسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها ولسنا مترددين».

واستطرد: «الأمريكان هددونا والفرنسيين والإنجليز والألمان بعثوا رسائل طويلة ولم نتوقف، من يفكر في الحرب معنا سيندم إن شاء الله، الحرب معنا مكلفة جدا، ولو شنت الحرب على لبنان فمقتضى المصالح اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير دون ضوابط».