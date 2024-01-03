تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، غدًا الخميس، 42 جريحًا ومريضًا فلسطينيًا.



وقال مصدر مسئول، إنه تم التنسيق بين وزارات الصحة المصرية، والفلسطينية والإماراتية؛ لاستقبال 42 مصابًا ومريضًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة؛ للعلاج في مستشفيات دولة الإمارات.



وأضاف المصدر، أنه سيتم نقل الفلسطينيين من معبر رفح البري بسيارات إسعاف مجهزة إلى مطار العريش الدولي؛ للسفر جوا إلى الإمارات على متن طائرة إماراتية.



وأشار المصدر، إلى أن إصابات الفلسطينيين تنوعت ما بين كسور وحروق، وتهتكات في الجسد، وسرطان الدم والهيموفيليا، ونقص الصفائح الدموية، وسرطان الغدد اليمفاوية، فضلًا عن الإصابة بالتشنجات والسمع والعين.



يذكر أن الحكومة تواصل فتح معبر رفح البري بشمال سيناء؛ لإدخال شاحنات الوقود والمساعدات الغذائية والإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، بجانب استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، واستقبال أصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية.