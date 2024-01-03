إصابة 25 جنديا إسرائيليا معارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 25 جنديا وضابطا خلال الساعات الـ 24 الماضية بينهم 8 بالمعارك البرية في قطاع غزة.



وطبقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة عبر حسابه الإلكتروني فقد ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 2290، وفق وكالة الأناضول.



ووفقا لمعطيات الجيش فقد بلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الثلاثاء 2265، ما يعني أن 25 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ أمس.



وأوضح الجيش أن الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني وأولئك الذين وصلوا غرفة الطوارئ ولم يتم نقلهم إلى المستشفى أو لم يحددوا شدة إصابتهم.



وتفيد المعطيات بأن 8 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، دون أن تحدد مواقع إصابة باقي الجنود والضباط.



ووفقا لهذه المعطيات ارتفع عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، من 983 الثلاثاء إلى 991 الأربعاء.



ووفقا للمعطيات فإن من بين المصابين بالمعارك في قطاع غزة 221 بحالة خطيرة و369 متوسطة و409 طفيفة.



ولم يوضح الجيش في معطياته أسباب تحديد العدد الإجمالي بـ 991 رقم أن إجمالي العدد هو 999.



أما على صعيد الضباط والجنود القتلى فقد ارتفع عددهم منذ بداية الحرب إلى 509 بينهم 175 قتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر.



وينشر جيش الاحتلال، أعداد الجنود الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.