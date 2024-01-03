مفتي لبنان: إسرائيل تحاول زج لبنان في الحرب باغتيالها العاروري

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شجب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان، العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي القيادي في حركة حماس صالح العاروري ورفاقه.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن دريان قوله: "الإرهاب والإجرام هو سمة الكيان الصهيوني الغاشم الذي ينتهك كل القرارات الدولية في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".

وأضاف: "العمل الصهيوني الإرهابي الموصوف على الأشقاء الفلسطينيين في لبنان هو اعتداء على لبنان واللبنانيين".

وتابع: "العدو الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب زج لبنان في الحرب من خلال عدوانه المتكرر على جنوب لبنان واستهداف القرى والبلدات والآمنين في بيوتهم وآخرها الاستهداف الغادر لضاحية بيروت الجنوبية".

وأضاف أن "العدو الإسرائيلي يشن بطائراته المسيرة التي تصول وتجول في سماء لبنان هجوما غير مسبوق منتهكا القرار الدولي 1701، ويعتبر أنه غير معني بهذا القرار الذي يردعه".

وقال دريان: "نسأل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ما قيمة قراراتكم الدولية وما نفعها إذا لم تنفذ من الكيان الصهيوني الذي يعتبر نفسه باستمرار فوق القرارات والقوانين الدولية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها؟".