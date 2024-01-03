غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

شنّ الطيران الحربي والطيران المسير الإسرائيلي، عددا من الغارات اليوم الأربعاء، استهدفت مناطق حدودية جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت أحد المنازل في الأطراف الشرقية لبلدة "مركبا" الحدودية جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة استهدفت أحد المنازل في بلدة "عيتا الشّعب" الحدودية جنوب لبنان وأطلقت باتجاهه ثلاثة صواريخ ولم يفد عن وقوع أي إصابات، واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بثلاث غارات حي "الرجم" في بلدة "عيتا الشعب"، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية تلة "الراهب"، والأحراج الواقعة بين بلدتي "رميش" و"عيتا الشعب".

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا " ثكنة زرعيت"، وموقع " جل العلام" الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة.

ونعت "المقاومة الإسلامية" في لبنان اثنين من عناصرها من مدينة بعلبك في البقاع شرق البلاد ومن بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاها الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 137 .

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "الناقورة" الحدودية الجنوبية ومنطقة " اللبونة" جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.