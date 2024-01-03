الحماية المدنية تسيطر على حريق بكشك في العجمي

أخمدت سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الأربعاء، حريقا نشب بأحد الأكشاك التجارية، الكائنة في شارع مسجد الرضوان، منطقة الدخيلة، قرب المدافن، فيما لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو مصابين من عدمه.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، ومأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق بكشك تجاري في نطاق حي العجمي، وأتى على محتوياته.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ووفقًا لمصدر أمني، فإن المعاينة الأولية تشير إلى نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة من جانب قسم شرطة الدخيلة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.