الخارجية الأمريكية ترفض التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة حول توطين الفلسطينيين خارج غزة

رفضت الولايات المتحدة التصريحات التي أدلى بها مؤخرا الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "هذا الخطاب تحريضي وغير مسؤول، لقد أخبرتنا حكومة إسرائيل مرارا وتكرارا، بما في ذلك رئيس الوزراء، بأن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية. يجب أن يتوقفا على الفور".

وتابعت: "لقد كنا واضحين وثابتين وبدون لبس بأن غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، مع عدم سيطرة حماس على مستقبلها وبدون جماعات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل، هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه، لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين، والمنطقة المحيطة، والعالم".