 شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد - بوابة الشروق
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شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية في الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 3 يناير 2024 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 يناير 2024 - 12:09 م

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

ورافق فضيلة الإمام، رئيس جامعة الأزهر، ووفد من قيادات مشيخة الأزهر وبيت العائلة المصرية.

ورحب البابا بضيوفه متمنيًا لهم أن يكون العام الجديد مليئًا بالخيرات والبركات.

ومن جانبه، قدم فضيلة الإمام التهنئة للبابا، باسمه وباسم المفتي والوفد المرافق، بمناسبة بدء العام الجديد وعيد الميلاد المجيد، متمنيًا له ولجميع المسيحيين المصريين أيامًا مباركة.


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