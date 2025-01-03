أثار أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، الجدل بعد تعرضه لحادث سير وإصابة بنزلة برد في أقل من 24 ساعة قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية الإفريقية.

تعرض زيزو لحادث سير أثناء ذهابه للتدريبات في مقر القلعة البيضاء، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر زيزو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» لسيارته بعد تحطم المصباح الخلفي معلقا عليها:" الحمد لله".

يأتي حادث زيزو بعد ساعات قليلة من تعرضه لنزلة برد حادة، أمس الخميس، وقيام الجهاز الطبي للزمالك بالاطمئنان على حالته الصحية، ومن المقرر أن يخضع لاختبار طبي، لحسم موقفه من لقاء المصري.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط غموض لموقف اللاعب من الاستمرار داخل القلعة البيضاء في ظل الأنباء التي تشير إلى رغبته في التجديد مقابل مبالغ خرافية تتخطى حاجز الـ 150 مليون جنيه، وهو الأمر الذي لا يقوى عليه نادي الزمالك في ظل الأزمات المالية العاصفة التي تضرب النادي.

ويواجه الزمالك نظيره المصري، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتلي الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وخلفه بلاك بولز الموزمبيقي والمصري برصيد 4 نقاط، ثم إنييمبا النيجيري برصيد نقطة واحدة.